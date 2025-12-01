Preço de PINGPONG hoje

O preço ao vivo de PINGPONG (PINGPONG) hoje é $ 0.02218, com uma variação de 2.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PINGPONG para USD é de $ 0.02218 por PINGPONG.

PINGPONG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PINGPONG. Nas últimas 24 horas, PINGPONG foi negociado entre $ 0.02059 (mínimo) e $ 0.03095 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PINGPONG movimentou-se +0.31% na última hora e -14.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 124.83K.

Informações de mercado de PINGPONG (PINGPONG)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 124.83K$ 124.83K $ 124.83K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.18M$ 22.18M $ 22.18M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de PINGPONG é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 124.83K. A oferta em circulação de PINGPONG é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22.18M.