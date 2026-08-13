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Análise técnica de Pieverse (PIEVERSE) hoje

Análise técnica de Pieverse (PIEVERSE) hoje

A página de Análise de Pieverse fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PIEVERSE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pieverse abaixo.

Variação de preço de Pieverse (PIEVERSE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.7545---3.46%+14.61%-23.65%
Saiba mais sobre o preço de Pieverse

Indicadores técnicos de Pieverse

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pieverse em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 4
Compra 6
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 0Compra 1
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 4Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.7567
0.7566
R2
0.7566
0.7564
R1
0.7563
0.7563
PP
0.7562
0.7562
S1
0.7559
0.756
S2
0.7558
0.7559
S3
0.7555
0.7558

Sinais de mercado Pieverse

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.20M
$1.48 M
$1.68 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.03M
Compras ativas de 3 dias
$0.19 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.16 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.78 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.75 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Pieverse

Entrada líquidaPreço de PIEVERSEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.76
2026-08-12-$0.02 M0.73
2026-08-11$0.00 M0.75
2026-08-10-$0.01 M0.79
2026-08-09-$0.01 M0.80

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PIEVERSE/USDT
$0.7545
$0.7545$0.7545
+3.95%
83.02K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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PIEVERSE
PIEVERSE
USD
USD

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