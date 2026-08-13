Análise técnica de Pieverse (PIEVERSE) hoje A página de Análise de Pieverse fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PIEVERSE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pieverse abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Pieverse (PIEVERSE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.7545 -- -3.46% +14.61% -23.65%

Indicadores técnicos de Pieverse

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pieverse em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 4 Compra 6 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 0 Compra 1 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 4 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.7567 0.7566 R2 0.7566 0.7564 R1 0.7563 0.7563 PP 0.7562 0.7562 S1 0.7559 0.756 S2 0.7558 0.7559 S3 0.7555 0.7558

Sinais de mercado Pieverse Volume líquido atual de ordens em aberto -0.20M $1.48 M $1.68 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.03M Compras ativas de 3 dias $0.19 M Vendas ativas de 3 dias $0.16 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.03M Compras ativas de 7 dias $0.78 M Vendas ativas de 7 dias $0.75 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Pieverse Entrada líquida Preço de PIEVERSEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.76 2026-08-12 -$0.02 M 0.73 2026-08-11 $0.00 M 0.75 2026-08-10 -$0.01 M 0.79 2026-08-09 -$0.01 M 0.80 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Pieverse (PIEVERSE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Pieverse. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PIEVERSE / USDT $0.7545 $0.7545 $0.7545 +3.95% 83.02K (USDT) Negociar