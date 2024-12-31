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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Pi Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Pi Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Pi Network (PI) hoje

Análise técnica de Pi Network (PI) hoje

A página de Análise de Pi Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pi Network abaixo.

Variação de preço de Pi Network (PI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0883---2.60%+14.00%-48.63%
Saiba mais sobre o preço de Pi Network

Indicadores técnicos de Pi Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pi Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 4
Compra 9
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 1Compra 7
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 3Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.08832
0.08831
R2
0.08831
0.08831
R1
0.08831
0.08831
PP
0.0883
0.0883
S1
0.0883
0.0883
S2
0.08829
0.0883
S3
0.08829
0.08829

Sinais de mercado Pi Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.19M
$4.67 M
$5.86 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$1.36 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.38 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$5.11 M
Vendas ativas de 7 dias
$5.12 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Pi Network

Entrada líquidaPreço de PIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Pi Network (PI) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Pi Network.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PI/USDT
$0.0883
$0.0883$0.0883
+0.23%
2.08M (USDT)
PI/USDC
$0.08821
$0.08821$0.08821
+0.27%
599.34K (USDT)
PI/USD1
$0.08818
$0.08818$0.08818
+0.15%
614.66K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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PI
PI
USD
USD

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