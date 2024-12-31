Análise técnica de Pi Network (PI) hoje A página de Análise de Pi Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pi Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Pi Network (PI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0883 -- -2.60% +14.00% -48.63%

Indicadores técnicos de Pi Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pi Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 4 Compra 9 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 1 Compra 7 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 3 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.08832 0.08831 R2 0.08831 0.08831 R1 0.08831 0.08831 PP 0.0883 0.0883 S1 0.0883 0.0883 S2 0.08829 0.0883 S3 0.08829 0.08829

Sinais de mercado Pi Network Volume líquido atual de ordens em aberto -1.19M $4.67 M $5.86 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $1.36 M Vendas ativas de 3 dias $1.38 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $5.11 M Vendas ativas de 7 dias $5.12 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Pi Network Entrada líquida Preço de PIUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Pi Network (PI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Pi Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PI / USDT $0.0883 $0.0883 $0.0883 +0.23% 2.08M (USDT) Negociar PI / USDC $0.08821 $0.08821 $0.08821 +0.27% 599.34K (USDT) Negociar PI / USD1 $0.08818 $0.08818 $0.08818 +0.15% 614.66K (USDT) Negociar