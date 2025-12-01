Preço de Phi hoje

O preço ao vivo de Phi (PHI) hoje é $ 0.004326, com uma variação de 0.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PHI para USD é de $ 0.004326 por PHI.

Phi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PHI. Nas últimas 24 horas, PHI foi negociado entre $ 0.00416 (mínimo) e $ 0.005267 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PHI movimentou-se -0.44% na última hora e +5.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.26K.

Informações de mercado de Phi (PHI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 57.26K$ 57.26K $ 57.26K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Phi é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.26K. A oferta em circulação de PHI é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.33M.