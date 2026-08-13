Análise técnica de PEP (PEP) hoje A página de Análise de PEP fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PEP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de PEP abaixo. Cadastrar

Variação de preço de PEP (PEP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0000635 -- -1.71% -5.79% -49.73%

Fluxo de capital de PEP Entrada líquida Preço de PEPUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie PEP (PEP) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o PEP. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PEP / USDT $0.0000635 $0.0000635 $0.0000635 +1.27% 26.33M (USDT) Negociar