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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Peaq network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Peaq network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de peaq network (PEAQ) hoje

Análise técnica de peaq network (PEAQ) hoje

A página de Análise de peaq network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PEAQ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de peaq network abaixo.

Variação de preço de peaq network (PEAQ)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01705---1.39%+0.29%-43.79%
Saiba mais sobre o preço de peaq network

Indicadores técnicos de Peaq network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Peaq network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 3
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01707
0.01706
R2
0.01706
0.01706
R1
0.01706
0.01706
PP
0.01705
0.01705
S1
0.01705
0.01705
S2
0.01704
0.01705
S3
0.01704
0.01704

Sinais de mercado Peaq network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.22M
$1.50 M
$1.72 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.07 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Peaq network

Entrada líquidaPreço de PEAQUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12$0.01 M0.02
2026-08-11$0.00 M0.02
2026-08-10$0.00 M0.02
2026-08-09$0.00 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre peaq network

Negocie peaq network (PEAQ) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o peaq network.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PEAQ/USDT
$0.01705
$0.01705$0.01705
+0.23%
1.98M (USDT)
PEAQ/USDC
$0.01703
$0.01703$0.01703
+0.17%
3.35M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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PEAQ
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USD

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