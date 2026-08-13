Análise técnica de peaq network (PEAQ) hoje A página de Análise de peaq network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PEAQ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de peaq network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de peaq network (PEAQ) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01705 -- -1.39% +0.29% -43.79%

Indicadores técnicos de Peaq network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Peaq network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 3 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01707 0.01706 R2 0.01706 0.01706 R1 0.01706 0.01706 PP 0.01705 0.01705 S1 0.01705 0.01705 S2 0.01704 0.01705 S3 0.01704 0.01704

Sinais de mercado Peaq network Volume líquido atual de ordens em aberto -0.22M $1.50 M $1.72 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.05 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.08 M Vendas ativas de 7 dias $0.07 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Peaq network Entrada líquida Preço de PEAQUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 $0.01 M 0.02 2026-08-11 $0.00 M 0.02 2026-08-10 $0.00 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie peaq network (PEAQ) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o peaq network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PEAQ / USDT $0.01705 $0.01705 $0.01705 +0.23% 1.98M (USDT) Negociar PEAQ / USDC $0.01703 $0.01703 $0.01703 +0.17% 3.35M (USDT) Negociar