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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Particle Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Particle Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Particle Network (PARTI) hoje

Análise técnica de Particle Network (PARTI) hoje

A página de Análise de Particle Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PARTI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Particle Network abaixo.

Variação de preço de Particle Network (PARTI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02274---5.41%-27.00%-62.06%
Saiba mais sobre o preço de Particle Network

Indicadores técnicos de Particle Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Particle Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 1
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02273
0.02273
R2
0.02273
0.02272
R1
0.02272
0.02272
PP
0.02272
0.02272
S1
0.02271
0.02271
S2
0.02271
0.02271
S3
0.0227
0.02271

Sinais de mercado Particle Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.38M
$5.06 M
$5.44 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.12 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.12 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.46 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.46 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Particle Network

Entrada líquidaPreço de PARTIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.04 M0.02
2026-08-12-$0.39 M0.02
2026-08-11-$0.45 M0.02
2026-08-10-$0.59 M0.03
2026-08-09-$0.12 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Particle Network

Negocie Particle Network (PARTI) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Particle Network.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PARTI/USDT
$0.02274
$0.02274$0.02274
-0.91%
3.46M (USDT)
PARTI/USDC
$0.02277
$0.02277$0.02277
-0.69%
2.32M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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PARTI
PARTI
USD
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