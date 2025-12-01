Mais sobre OZONAI
Tokenomics de Ozone metaverse (OZONAI)
Tokenomics e análise de preços de Ozone metaverse (OZONAI)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Ozone metaverse (OZONAI), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Ozone metaverse (OZONAI)
Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.
Tokenomics de Ozone metaverse (OZONAI): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Ozone metaverse (OZONAI) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens OZONAI que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens OZONAI podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do OZONAI, explore o preço em tempo real do token OZONAI!
Histórico de preços de Ozone metaverse (OZONAI)
Analisar o histórico de preços de OZONAI ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de OZONAI
Quer saber para onde o OZONAI pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do OZONAI combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
