Preço de Ozone metaverse hoje

O preço ao vivo de Ozone metaverse (OZONAI) hoje é $ 0.00007472, com uma variação de 0.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OZONAI para USD é de $ 0.00007472 por OZONAI.

Ozone metaverse ocupa atualmente a posição #6785 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 OZONAI. Nas últimas 24 horas, OZONAI foi negociado entre $ 0.00007382 (mínimo) e $ 0.00008232 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03447626727041513, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000030714406696367.

No desempenho de curto prazo, OZONAI movimentou-se -0.22% na última hora e -15.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 51.92K.

Informações de mercado de Ozone metaverse (OZONAI)

Classificação No.6785 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 51.92K$ 51.92K $ 51.92K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 149.44K$ 149.44K $ 149.44K Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Fornecimento total 801,810,225.66 801,810,225.66 801,810,225.66 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BSC

