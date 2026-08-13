Análise técnica de Orderly Network (ORDER) hoje A página de Análise de Orderly Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ORDER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Orderly Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Orderly Network (ORDER) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0278 -- +1.09% -12.03% -50.71%

Indicadores técnicos de Orderly Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Orderly Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 3 Compra 12 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 3 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02793 0.02792 R2 0.02792 0.02791 R1 0.02791 0.02791 PP 0.0279 0.0279 S1 0.02789 0.02789 S2 0.02788 0.02789 S3 0.02787 0.02788

Sinais de mercado Orderly Network Volume líquido atual de ordens em aberto -0.21M $3.54 M $3.76 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.02 M Vendas ativas de 7 dias $0.03 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Orderly Network Entrada líquida Preço de ORDERUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.03 2026-08-12 $0.00 M 0.03 2026-08-11 $0.01 M 0.03 2026-08-10 $0.01 M 0.03 2026-08-09 -$0.01 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Orderly Network (ORDER) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Orderly Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ORDER / USDT $0.0278 $0.0278 $0.0278 -1.41% 1.94M (USDT) Negociar