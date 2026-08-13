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Análise técnica de Orderly Network (ORDER) hoje

Análise técnica de Orderly Network (ORDER) hoje

A página de Análise de Orderly Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ORDER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Orderly Network abaixo.

Variação de preço de Orderly Network (ORDER)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0278--+1.09%-12.03%-50.71%
Saiba mais sobre o preço de Orderly Network

Indicadores técnicos de Orderly Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Orderly Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 3
Compra 12
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 3Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02793
0.02792
R2
0.02792
0.02791
R1
0.02791
0.02791
PP
0.0279
0.0279
S1
0.02789
0.02789
S2
0.02788
0.02789
S3
0.02787
0.02788

Sinais de mercado Orderly Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.21M
$3.54 M
$3.76 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.03 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Orderly Network

Entrada líquidaPreço de ORDERUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.03
2026-08-12$0.00 M0.03
2026-08-11$0.01 M0.03
2026-08-10$0.01 M0.03
2026-08-09-$0.01 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ORDER/USDT
$0.0278
$0.0278$0.0278
-1.41%
1.94M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ORDER
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