Informação sobre OraiDEX (ORAIX)

Developed by Oraichain, OraiDEX is a CosmWasm smart contract-based decentralized exchange with multi-chain interoperability & optimal speed.

Site oficial: https://oraidex.io/ Explorador de blocos: https://etherscan.io/token/0x2d869aE129e308F94Cc47E66eaefb448CEe0d03e