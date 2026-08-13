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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Opinion, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Opinion, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Opinion (OPN) hoje

Análise técnica de Opinion (OPN) hoje

A página de Análise de Opinion fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OPN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Opinion abaixo.

Variação de preço de Opinion (OPN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.04803---6.51%-19.19%-74.03%
Saiba mais sobre o preço de Opinion

Indicadores técnicos de Opinion

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Opinion em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 9
Neutro 2
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.04798
0.04798
R2
0.04798
0.04797
R1
0.04797
0.04797
PP
0.04797
0.04797
S1
0.04796
0.04796
S2
0.04796
0.04796
S3
0.04795
0.04796

Sinais de mercado Opinion

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.32M
$1.07 M
$2.39 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.04M
Compras ativas de 3 dias
$0.13 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.17 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.44 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.43 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Opinion

Entrada líquidaPreço de OPNUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M0.05
2026-08-12-$0.03 M0.05
2026-08-11-$0.04 M0.05
2026-08-10-$0.06 M0.05
2026-08-09-$0.03 M0.05

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Opinion (OPN) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Opinion.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
OPN/USDT
$0.04803
$0.04803$0.04803
-1.89%
1.26M (USDT)
OPN/USDC
$0.04809
$0.04809$0.04809
-1.63%
1.11M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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