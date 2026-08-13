Análise técnica de Opinion (OPN) hoje A página de Análise de Opinion fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OPN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Opinion abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Opinion (OPN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04803 -- -6.51% -19.19% -74.03%

Indicadores técnicos de Opinion

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Opinion em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 9 Neutro 2 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.04798 0.04798 R2 0.04798 0.04797 R1 0.04797 0.04797 PP 0.04797 0.04797 S1 0.04796 0.04796 S2 0.04796 0.04796 S3 0.04795 0.04796

Sinais de mercado Opinion Volume líquido atual de ordens em aberto -1.32M $1.07 M $2.39 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.04M Compras ativas de 3 dias $0.13 M Vendas ativas de 3 dias $0.17 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.44 M Vendas ativas de 7 dias $0.43 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Opinion Entrada líquida Preço de OPNUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.03 M 0.05 2026-08-12 -$0.03 M 0.05 2026-08-11 -$0.04 M 0.05 2026-08-10 -$0.06 M 0.05 2026-08-09 -$0.03 M 0.05 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Opinion (OPN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Opinion. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h OPN / USDT $0.04803 $0.04803 $0.04803 -1.89% 1.26M (USDT) Negociar OPN / USDC $0.04809 $0.04809 $0.04809 -1.63% 1.11M (USDT) Negociar