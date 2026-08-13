Análise técnica de OpenGradient (OPG) hoje A página de Análise de OpenGradient fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OPG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OpenGradient abaixo. Cadastrar

Variação de preço de OpenGradient (OPG) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.09244 -- +2.73% -18.13% -66.34%

Indicadores técnicos de OpenGradient

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do OpenGradient em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 4 Neutro 7 Compra 15 Médias móveis : Compra Venda 3 Neutro 0 Compra 11 Indicadores técnicos : Neutro Venda 1 Neutro 7 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0925 0.0924 R2 0.0924 0.0924 R1 0.0924 0.0924 PP 0.0923 0.0923 S1 0.0923 0.0923 S2 0.0922 0.0923 S3 0.0922 0.0922

Sinais de mercado OpenGradient Volume líquido atual de ordens em aberto -0.04M $1.89 M $1.93 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.06 M Vendas ativas de 3 dias $0.08 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $0.17 M Vendas ativas de 7 dias $0.19 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de OpenGradient Entrada líquida Preço de OPGUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.03 M 0.09 2026-08-12 $0.17 M 0.09 2026-08-11 -$0.03 M 0.09 2026-08-10 -$0.14 M 0.09 2026-08-09 $0.02 M 0.10 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie OpenGradient (OPG) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o OpenGradient. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h OPG / USDT $0.09244 $0.09244 $0.09244 -1.53% 1.04M (USDT) Negociar