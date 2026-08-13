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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre OpenGradient, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre OpenGradient, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de OpenGradient (OPG) hoje

Análise técnica de OpenGradient (OPG) hoje

A página de Análise de OpenGradient fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OPG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OpenGradient abaixo.

Variação de preço de OpenGradient (OPG)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.09244--+2.73%-18.13%-66.34%
Saiba mais sobre o preço de OpenGradient

Indicadores técnicos de OpenGradient

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do OpenGradient em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 4
Neutro 7
Compra 15
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 0Compra 11
Indicadores técnicos:NeutroVenda 1Neutro 7Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0925
0.0924
R2
0.0924
0.0924
R1
0.0924
0.0924
PP
0.0923
0.0923
S1
0.0923
0.0923
S2
0.0922
0.0923
S3
0.0922
0.0922

Sinais de mercado OpenGradient

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.04M
$1.89 M
$1.93 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.08 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.17 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.19 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de OpenGradient

Entrada líquidaPreço de OPGUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.03 M0.09
2026-08-12$0.17 M0.09
2026-08-11-$0.03 M0.09
2026-08-10-$0.14 M0.09
2026-08-09$0.02 M0.10

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie OpenGradient (OPG) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o OpenGradient.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
OPG/USDT
$0.09244
$0.09244$0.09244
-1.53%
1.04M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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OPG
OPG
USD
USD

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