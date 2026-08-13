Análise técnica de OpenLedger (OPEN) hoje A página de Análise de OpenLedger fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OPEN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OpenLedger abaixo. Cadastrar

Variação de preço de OpenLedger (OPEN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.19854 -- -4.70% +33.21% +8.73%

Fluxo de capital de OpenLedger Entrada líquida Preço de OPENUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.03 M 0.21 2026-08-12 $0.02 M 0.21 2026-08-11 $0.03 M 0.20 2026-08-10 $0.05 M 0.19 2026-08-09 $0.02 M 0.21 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie OpenLedger (OPEN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o OpenLedger. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h OPEN / USDT $0.19854 $0.19854 $0.19854 -4.89% 331.41K (USDT) Negociar OPEN / USDC $0.1983 $0.1983 $0.1983 -5.25% 262.55K (USDT) Negociar