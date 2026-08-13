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Análise técnica de OpenLedger (OPEN) hoje
Variação de preço de OpenLedger (OPEN)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.19854
|--
|-4.70%
|+33.21%
|+8.73%
Fluxo de capital de OpenLedger
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.03 M
|0.21
|2026-08-12
|$0.02 M
|0.21
|2026-08-11
|$0.03 M
|0.20
|2026-08-10
|$0.05 M
|0.19
|2026-08-09
|$0.02 M
|0.21
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.