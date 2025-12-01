Preço de OpenPad AI hoje

O preço ao vivo de OpenPad AI (OPAD) hoje é $ 0.000487, com uma variação de 0.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OPAD para USD é de $ 0.000487 por OPAD.

OpenPad AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- OPAD. Nas últimas 24 horas, OPAD foi negociado entre $ 0.000474 (mínimo) e $ 0.000493 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, OPAD movimentou-se -0.41% na última hora e -60.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 33.72K.

Informações de mercado de OpenPad AI (OPAD)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 33.72K$ 33.72K $ 33.72K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 487.00K$ 487.00K $ 487.00K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de OpenPad AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 33.72K. A oferta em circulação de OPAD é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 487.00K.