O preço ao vivo de ONTACT Protocol hoje é 0.0012 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ONTP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ONTP facilmente na MEXC agora.

Logo de ONTACT Protocol

Cotação ONTACT Protocol (ONTP)

Preço em tempo real de 1 ONTP para USD

$0.0012
$0.0012$0.0012
+5.26%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de ONTACT Protocol (ONTP)
Última atualização da página: 2025-10-09 02:48:36 (UTC+8)

Informações de preço de ONTACT Protocol (ONTP) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00081
$ 0.00081$ 0.00081
Mínimo 24h
$ 0.00211
$ 0.00211$ 0.00211
Máximo 24h

$ 0.00081
$ 0.00081$ 0.00081

$ 0.00211
$ 0.00211$ 0.00211

--
----

--
----

0.00%

+5.26%

-19.47%

-19.47%

O preço em tempo real de ONTACT Protocol (ONTP) é $ 0.0012. Nas últimas 24 horas, ONTP foi negociado entre a mínima de $ 0.00081 e a máxima de $ 0.00211, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ONTP é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, ONTP variou 0.00% na última hora, +5.26% nas últimas 24 horas e -19.47% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ONTACT Protocol (ONTP)

--
----

$ 57.46K
$ 57.46K$ 57.46K

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

--
----

1,900,000,000
1,900,000,000 1,900,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de ONTACT Protocol é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.46K. A oferta em circulação de ONTP é --, com um fornecimento total de 1900000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.28M.

Histórico de preços de ONTACT Protocol (ONTP) em USD

Acompanhe as variações de preço de ONTACT Protocol para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00006+5.26%
30 dias$ -0.00108-47.37%
60 dias$ -0.00328-73.22%
90 dias$ -0.00846-87.58%
Variação de preço de ONTACT Protocol hoje

Hoje, ONTP registrou uma variação de $ +0.00006 (+5.26%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de ONTACT Protocol

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00108 (-47.37%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de ONTACT Protocol

Expandindo a visualização para 60 dias, ONTP teve uma variação de $ -0.00328 (-73.22%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de ONTACT Protocol

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00846 (-87.58%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de ONTACT Protocol (ONTP)!

Confira agora a página de histórico de preço do ONTACT Protocol.

O que é ONTACT Protocol (ONTP)

ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization.

ONTACT Protocol está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em ONTACT Protocol de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ONTP para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre ONTACT Protocol em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de ONTACT Protocol tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do ONTACT Protocol (em USD)

Quanto valerá ONTACT Protocol (ONTP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em ONTACT Protocol (ONTP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para ONTACT Protocol.

Confira a previsão de preço de ONTACT Protocol agora!

Tokenomics de ONTACT Protocol (ONTP)

Compreender a tokenomics de ONTACT Protocol (ONTP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ONTP agora!

Como comprar ONTACT Protocol (ONTP)

Quer saber como comprar ONTACT Protocol? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar ONTACT Protocol facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ONTP para moedas locais

1 ONTACT Protocol (ONTP) para VND
31.578
1 ONTACT Protocol (ONTP) para AUD
A$0.001812
1 ONTACT Protocol (ONTP) para GBP
0.000888
1 ONTACT Protocol (ONTP) para EUR
0.001032
1 ONTACT Protocol (ONTP) para USD
$0.0012
1 ONTACT Protocol (ONTP) para MYR
RM0.005052
1 ONTACT Protocol (ONTP) para TRY
0.05004
1 ONTACT Protocol (ONTP) para JPY
¥0.1824
1 ONTACT Protocol (ONTP) para ARS
ARS$1.716732
1 ONTACT Protocol (ONTP) para RUB
0.097716
1 ONTACT Protocol (ONTP) para INR
0.106524
1 ONTACT Protocol (ONTP) para IDR
Rp19.999992
1 ONTACT Protocol (ONTP) para KRW
1.7094
1 ONTACT Protocol (ONTP) para PHP
0.069672
1 ONTACT Protocol (ONTP) para EGP
￡E.0.057072
1 ONTACT Protocol (ONTP) para BRL
R$0.00642
1 ONTACT Protocol (ONTP) para CAD
C$0.001668
1 ONTACT Protocol (ONTP) para BDT
0.146172
1 ONTACT Protocol (ONTP) para NGN
1.764696
1 ONTACT Protocol (ONTP) para COP
$4.651152
1 ONTACT Protocol (ONTP) para ZAR
R.0.02058
1 ONTACT Protocol (ONTP) para UAH
0.049776
1 ONTACT Protocol (ONTP) para TZS
T.Sh.2.9484
1 ONTACT Protocol (ONTP) para VES
Bs0.222
1 ONTACT Protocol (ONTP) para CLP
$1.14
1 ONTACT Protocol (ONTP) para PKR
Rs0.337452
1 ONTACT Protocol (ONTP) para KZT
0.648648
1 ONTACT Protocol (ONTP) para THB
฿0.039
1 ONTACT Protocol (ONTP) para TWD
NT$0.036684
1 ONTACT Protocol (ONTP) para AED
د.إ0.004404
1 ONTACT Protocol (ONTP) para CHF
Fr0.00096
1 ONTACT Protocol (ONTP) para HKD
HK$0.009336
1 ONTACT Protocol (ONTP) para AMD
֏0.45924
1 ONTACT Protocol (ONTP) para MAD
.د.م0.010932
1 ONTACT Protocol (ONTP) para MXN
$0.02202
1 ONTACT Protocol (ONTP) para SAR
ريال0.0045
1 ONTACT Protocol (ONTP) para ETB
Br0.17388
1 ONTACT Protocol (ONTP) para KES
KSh0.1554
1 ONTACT Protocol (ONTP) para JOD
د.أ0.0008508
1 ONTACT Protocol (ONTP) para PLN
0.004392
1 ONTACT Protocol (ONTP) para RON
лв0.005256
1 ONTACT Protocol (ONTP) para SEK
kr0.011328
1 ONTACT Protocol (ONTP) para BGN
лв0.002016
1 ONTACT Protocol (ONTP) para HUF
Ft0.404304
1 ONTACT Protocol (ONTP) para CZK
0.025176
1 ONTACT Protocol (ONTP) para KWD
د.ك0.0003672
1 ONTACT Protocol (ONTP) para ILS
0.003936
1 ONTACT Protocol (ONTP) para BOB
Bs0.008292
1 ONTACT Protocol (ONTP) para AZN
0.00204
1 ONTACT Protocol (ONTP) para TJS
SM0.01116
1 ONTACT Protocol (ONTP) para GEL
0.003252
1 ONTACT Protocol (ONTP) para AOA
Kz1.099908
1 ONTACT Protocol (ONTP) para BHD
.د.ب0.0004524
1 ONTACT Protocol (ONTP) para BMD
$0.0012
1 ONTACT Protocol (ONTP) para DKK
kr0.007704
1 ONTACT Protocol (ONTP) para HNL
L0.031476
1 ONTACT Protocol (ONTP) para MUR
0.054708
1 ONTACT Protocol (ONTP) para NAD
$0.020604
1 ONTACT Protocol (ONTP) para NOK
kr0.011976
1 ONTACT Protocol (ONTP) para NZD
$0.002076
1 ONTACT Protocol (ONTP) para PAB
B/.0.0012
1 ONTACT Protocol (ONTP) para PGK
K0.005016
1 ONTACT Protocol (ONTP) para QAR
ر.ق0.004368
1 ONTACT Protocol (ONTP) para RSD
дин.0.121032
1 ONTACT Protocol (ONTP) para UZS
soʻm14.457828
1 ONTACT Protocol (ONTP) para ALL
L0.09954
1 ONTACT Protocol (ONTP) para ANG
ƒ0.002148
1 ONTACT Protocol (ONTP) para AWG
ƒ0.00216
1 ONTACT Protocol (ONTP) para BBD
$0.0024
1 ONTACT Protocol (ONTP) para BAM
KM0.002016
1 ONTACT Protocol (ONTP) para BIF
Fr3.5388
1 ONTACT Protocol (ONTP) para BND
$0.001548
1 ONTACT Protocol (ONTP) para BSD
$0.0012
1 ONTACT Protocol (ONTP) para JMD
$0.19212
1 ONTACT Protocol (ONTP) para KHR
4.819272
1 ONTACT Protocol (ONTP) para KMF
Fr0.5076
1 ONTACT Protocol (ONTP) para LAK
26.086956
1 ONTACT Protocol (ONTP) para LKR
Rs0.363192
1 ONTACT Protocol (ONTP) para MDL
L0.020208
1 ONTACT Protocol (ONTP) para MGA
Ar5.38116
1 ONTACT Protocol (ONTP) para MOP
P0.009612
1 ONTACT Protocol (ONTP) para MVR
0.01836
1 ONTACT Protocol (ONTP) para MWK
MK2.083332
1 ONTACT Protocol (ONTP) para MZN
MT0.07668
1 ONTACT Protocol (ONTP) para NPR
Rs0.170328
1 ONTACT Protocol (ONTP) para PYG
8.3916
1 ONTACT Protocol (ONTP) para RWF
Fr1.7364
1 ONTACT Protocol (ONTP) para SBD
$0.009876
1 ONTACT Protocol (ONTP) para SCR
0.017316
1 ONTACT Protocol (ONTP) para SRD
$0.04578
1 ONTACT Protocol (ONTP) para SVC
$0.0105
1 ONTACT Protocol (ONTP) para SZL
L0.020592
1 ONTACT Protocol (ONTP) para TMT
m0.0042
1 ONTACT Protocol (ONTP) para TND
د.ت0.003504
1 ONTACT Protocol (ONTP) para TTD
$0.008148
1 ONTACT Protocol (ONTP) para UGX
Sh4.1232
1 ONTACT Protocol (ONTP) para XAF
Fr0.6768
1 ONTACT Protocol (ONTP) para XCD
$0.00324
1 ONTACT Protocol (ONTP) para XOF
Fr0.6768
1 ONTACT Protocol (ONTP) para XPF
Fr0.1224
1 ONTACT Protocol (ONTP) para BWP
P0.015972
1 ONTACT Protocol (ONTP) para BZD
$0.002412
1 ONTACT Protocol (ONTP) para CVE
$0.1137
1 ONTACT Protocol (ONTP) para DJF
Fr0.2124
1 ONTACT Protocol (ONTP) para DOP
$0.075228
1 ONTACT Protocol (ONTP) para DZD
د.ج0.156384
1 ONTACT Protocol (ONTP) para FJD
$0.002712
1 ONTACT Protocol (ONTP) para GNF
Fr10.434
1 ONTACT Protocol (ONTP) para GTQ
Q0.009192
1 ONTACT Protocol (ONTP) para GYD
$0.251148
1 ONTACT Protocol (ONTP) para ISK
kr0.1452

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre ONTACT Protocol

Quanto vale hoje o ONTACT Protocol (ONTP)?
O preço ao vivo de ONTP em USD é 0.0012 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ONTP para USD?
O preço atual de ONTP para USD é $ 0.0012. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de ONTACT Protocol?
A capitalização de mercado de ONTP é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ONTP?
O fornecimento circulante de ONTP é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ONTP?
ONTP atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ONTP?
ONTP atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de ONTP?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ONTP é $ 57.46K USD.
ONTP vai subir ainda este ano?
ONTP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ONTP para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-09 02:48:36 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o ONTACT Protocol (ONTP)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-09 06:24:00Atualizações da Indústria
U.S. stock indices all turn downward, crypto stocks fall across the board, Bitcoin drops below $122,000
10-09 00:05:00Atualizações da Indústria
Bitcoin withdrawals resumed, with a net outflow of 12,344.33 BTC from CEX in the past 24 hours
10-08 11:51:08Atualizações da Indústria
BSC Ecosystem tokens continue to surge, FORM rises over 20% in 24h
10-08 03:05:00Atualizações da Indústria
$364 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
10-07 15:18:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear & Greed Index currently at 70, market sentiment in "Greed" state
10-07 12:23:00Atualizações da Indústria
Bitcoin briefly surpassed $126,000 today, creating a new all-time high

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

