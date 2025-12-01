Preço de OMNILABS hoje

O preço ao vivo de OMNILABS (OMNILABS) hoje é $ 0.000000000000000000038, com uma variação de 36.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OMNILABS para USD é de $ 0.000000000000000000038 por OMNILABS.

OMNILABS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- OMNILABS. Nas últimas 24 horas, OMNILABS foi negociado entre $ 0.0000000000000000000343 (mínimo) e $ 0.0000000000000000001172 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, OMNILABS movimentou-se -3.07% na última hora e -83.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 25.65K.

Informações de mercado de OMNILABS (OMNILABS)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 25.65K$ 25.65K $ 25.65K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de OMNILABS é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 25.65K. A oferta em circulação de OMNILABS é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.