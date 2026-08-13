Análise técnica de ECOMI (OMI) hoje A página de Análise de ECOMI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OMI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ECOMI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ECOMI (OMI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0002034 -- +20.07% +22.97% +36.32%

Fluxo de capital de ECOMI Entrada líquida Preço de OMIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.00 2026-08-12 -$0.01 M 0.00 2026-08-11 $0.01 M 0.00 2026-08-10 $0.02 M 0.00 2026-08-09 $0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ECOMI (OMI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ECOMI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h OMI / USDT $0.0002034 $0.0002034 $0.0002034 +3.72% 501.27M (USDT) Negociar OMI / USDC $0.0002029 $0.0002029 $0.0002029 +3.46% 288.35M (USDT) Negociar