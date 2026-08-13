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Análise técnica de Open Loot (OL) hoje

Análise técnica de Open Loot (OL) hoje

A página de Análise de Open Loot fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Open Loot abaixo.

Variação de preço de Open Loot (OL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.004865---0.33%-5.76%-50.85%
Saiba mais sobre o preço de Open Loot

Indicadores técnicos de Open Loot

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Open Loot em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 3
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 3Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.004864
0.004863
R2
0.004863
0.004861
R1
0.00486
0.00486
PP
0.004859
0.004859
S1
0.004856
0.004857
S2
0.004855
0.004856
S3
0.004852
0.004855

Sinais de mercado Open Loot

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.52M
$6.56 M
$7.08 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.07 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Open Loot

Entrada líquidaPreço de OLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.02 M0.01
2026-08-10$0.01 M0.01
2026-08-09-$0.01 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
OL/USDT
$0.004865
$0.004865$0.004865
-1.39%
11.41M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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OL
USD
USD

1 OL = 0.004865 USD