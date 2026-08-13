Análise técnica de Open Loot (OL) hoje A página de Análise de Open Loot fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Open Loot abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Open Loot (OL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.004865 -- -0.33% -5.76% -50.85%

Indicadores técnicos de Open Loot

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Open Loot em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 3 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 3 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.004864 0.004863 R2 0.004863 0.004861 R1 0.00486 0.00486 PP 0.004859 0.004859 S1 0.004856 0.004857 S2 0.004855 0.004856 S3 0.004852 0.004855

Sinais de mercado Open Loot Volume líquido atual de ordens em aberto -0.52M $6.56 M $7.08 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.07 M Vendas ativas de 7 dias $0.07 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Open Loot Entrada líquida Preço de OLUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.01 2026-08-10 $0.01 M 0.01 2026-08-09 -$0.01 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Open Loot (OL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Open Loot. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h OL / USDT $0.004865 $0.004865 $0.004865 -1.39% 11.41M (USDT) Negociar