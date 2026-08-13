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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre OneFootball Credits, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre OneFootball Credits, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de OneFootball Credits (OFC) hoje

Análise técnica de OneFootball Credits (OFC) hoje

A página de Análise de OneFootball Credits fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OFC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OneFootball Credits abaixo.

Variação de preço de OneFootball Credits (OFC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.009007---8.58%-26.42%-79.75%
Saiba mais sobre o preço de OneFootball Credits

Indicadores técnicos de OneFootball Credits

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do OneFootball Credits em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 4
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 1Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00899
0.00899
R2
0.00899
0.00898
R1
0.00898
0.00898
PP
0.00898
0.00898
S1
0.00897
0.00897
S2
0.00897
0.00897
S3
0.00896
0.00897

Sinais de mercado OneFootball Credits

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.10M
$1.33 M
$1.43 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.07 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de OneFootball Credits

Entrada líquidaPreço de OFCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.02 M0.01
2026-08-12$0.03 M0.01
2026-08-11-$0.07 M0.01
2026-08-10$0.03 M0.01
2026-08-09-$0.03 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
OFC/USDT
$0.009007
$0.009007$0.009007
-0.06%
9.18M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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