Análise técnica de OneFootball Credits (OFC) hoje A página de Análise de OneFootball Credits fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OFC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OneFootball Credits abaixo. Cadastrar

Variação de preço de OneFootball Credits (OFC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.009007 -- -8.58% -26.42% -79.75%

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do OneFootball Credits em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 4 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 1 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00899 0.00899 R2 0.00899 0.00898 R1 0.00898 0.00898 PP 0.00898 0.00898 S1 0.00897 0.00897 S2 0.00897 0.00897 S3 0.00896 0.00897

Sinais de mercado OneFootball Credits Volume líquido atual de ordens em aberto -0.10M $1.33 M $1.43 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.07 M Vendas ativas de 7 dias $0.07 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de OneFootball Credits Entrada líquida Preço de OFCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.02 M 0.01 2026-08-12 $0.03 M 0.01 2026-08-11 -$0.07 M 0.01 2026-08-10 $0.03 M 0.01 2026-08-09 -$0.03 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie OneFootball Credits (OFC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o OneFootball Credits. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h OFC / USDT $0.009007 $0.009007 $0.009007 -0.06% 9.18M (USDT) Negociar