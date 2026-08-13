Análise técnica de o1.exchange (O) hoje A página de Análise de o1.exchange fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de O, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de o1.exchange abaixo. Cadastrar

Variação de preço de o1.exchange (O) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.4437 -- -9.23% -11.72% +491.60%

Indicadores técnicos de O1.exchange

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do O1.exchange em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 7 Compra 12 Médias móveis : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 10 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 6 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.4456 0.4451 R2 0.4451 0.4448 R1 0.4449 0.4447 PP 0.4444 0.4444 S1 0.4442 0.4441 S2 0.4437 0.444 S3 0.4435 0.4437

Sinais de mercado O1.exchange Volume líquido atual de ordens em aberto -0.22M $1.35 M $1.57 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.28 M Vendas ativas de 7 dias $0.28 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de O1.exchange Entrada líquida Preço de OUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.44 2026-08-12 $0.01 M 0.45 2026-08-11 $0.05 M 0.45 2026-08-10 $0.00 M 0.46 2026-08-09 -$0.01 M 0.46 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie o1.exchange (O) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o o1.exchange. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h O / USDT $0.4437 $0.4437 $0.4437 -1.20% 146.45K (USDT) Negociar