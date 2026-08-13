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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre O1.exchange, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre O1.exchange, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de o1.exchange (O) hoje

Análise técnica de o1.exchange (O) hoje

A página de Análise de o1.exchange fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de O, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de o1.exchange abaixo.

Variação de preço de o1.exchange (O)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.4437---9.23%-11.72%+491.60%
Saiba mais sobre o preço de o1.exchange

Indicadores técnicos de O1.exchange

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do O1.exchange em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 7
Compra 12
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 1Compra 10
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 6Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.4456
0.4451
R2
0.4451
0.4448
R1
0.4449
0.4447
PP
0.4444
0.4444
S1
0.4442
0.4441
S2
0.4437
0.444
S3
0.4435
0.4437

Sinais de mercado O1.exchange

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.22M
$1.35 M
$1.57 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.28 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.28 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de O1.exchange

Entrada líquidaPreço de OUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.44
2026-08-12$0.01 M0.45
2026-08-11$0.05 M0.45
2026-08-10$0.00 M0.46
2026-08-09-$0.01 M0.46

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
O/USDT
$0.4437
$0.4437$0.4437
-1.20%
146.45K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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O
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