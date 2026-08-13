Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre NEXPACE, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre NEXPACE, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre NXPC

Informações sobre preços de NXPC

O que é NXPC

Whitepaper de NXPC

Site oficial do NXPC

Tokenomics de NXPC

Previsão de preço de NXPC

Histórico de preço de NXPC

Guia de compra de NXPC

Conversor de NXPC para moeda Fiat

Spot NXPC

Futuros USDT-M de NXPC

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de NEXPACE (NXPC) hoje

Análise técnica de NEXPACE (NXPC) hoje

A página de Análise de NEXPACE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NXPC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de NEXPACE abaixo.

Variação de preço de NEXPACE (NXPC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1883---20.32%-24.47%-47.68%
Saiba mais sobre o preço de NEXPACE

Indicadores técnicos de NEXPACE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do NEXPACE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 16
Neutro 8
Compra 2
Médias móveis:Venda forteVenda 10Neutro 4Compra 0
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1881
0.188
R2
0.188
0.188
R1
0.188
0.188
PP
0.1879
0.1879
S1
0.1879
0.1879
S2
0.1878
0.1879
S3
0.1878
0.1878

Sinais de mercado NEXPACE

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.47M
$5.50 M
$5.97 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.09 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.09 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.12 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.12 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de NEXPACE

Entrada líquidaPreço de NXPCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M0.19
2026-08-12-$0.17 M0.20
2026-08-11$0.00 M0.22
2026-08-10$0.00 M0.23
2026-08-09$0.00 M0.23

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre NEXPACE

Negocie NEXPACE (NXPC) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o NEXPACE.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NXPC/USDT
$0.1883
$0.1883$0.1883
-4.46%
380.61K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de NXPC para USD

Montante

NXPC
NXPC
USD
USD

1 NXPC = 0.1883 USD