Análise técnica de NEXPACE (NXPC) hoje A página de Análise de NEXPACE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NXPC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de NEXPACE abaixo. Cadastrar

Variação de preço de NEXPACE (NXPC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1883 -- -20.32% -24.47% -47.68%

Indicadores técnicos de NEXPACE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do NEXPACE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 16 Neutro 8 Compra 2 Médias móveis : Venda forte Venda 10 Neutro 4 Compra 0 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1881 0.188 R2 0.188 0.188 R1 0.188 0.188 PP 0.1879 0.1879 S1 0.1879 0.1879 S2 0.1878 0.1879 S3 0.1878 0.1878

Sinais de mercado NEXPACE Volume líquido atual de ordens em aberto -0.47M $5.50 M $5.97 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.09 M Vendas ativas de 3 dias $0.09 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.12 M Vendas ativas de 7 dias $0.12 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de NEXPACE Entrada líquida Preço de NXPCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.03 M 0.19 2026-08-12 -$0.17 M 0.20 2026-08-11 $0.00 M 0.22 2026-08-10 $0.00 M 0.23 2026-08-09 $0.00 M 0.23 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie NEXPACE (NXPC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o NEXPACE. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NXPC / USDT $0.1883 $0.1883 $0.1883 -4.46% 380.61K (USDT) Negociar