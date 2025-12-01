Preço de NVIDIA hoje

O preço ao vivo de NVIDIA (NVDAON) hoje é $ 177.3, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NVDAON para USD é de $ 177.3 por NVDAON.

NVIDIA ocupa atualmente a posição #1430 em capitalização de mercado, totalizando $ 4.13M, com um fornecimento em circulação de 23.28K NVDAON. Nas últimas 24 horas, NVDAON foi negociado entre $ 177.09 (mínimo) e $ 180.99 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 211.44010192551124, enquanto a mínima histórica foi de $ 164.59862286332267.

No desempenho de curto prazo, NVDAON movimentou-se +0.07% na última hora e -1.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 56.45K.

Informações de mercado de NVIDIA (NVDAON)

Classificação No.1430 Capitalização de mercado $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M Volume (24h) $ 56.45K$ 56.45K $ 56.45K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M Fornecimento Circulante 23.28K 23.28K 23.28K Fornecimento total 23,278.72620571 23,278.72620571 23,278.72620571 Blockchain pública ETH

