Análise técnica de SuiNS (NS) hoje A página de Análise de SuiNS fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SuiNS abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SuiNS (NS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.011 -- -9.17% -11.51% -48.36%

Fluxo de capital de SuiNS Entrada líquida Preço de NSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SuiNS (NS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SuiNS. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NS / USDT $0.01099 $0.01099 $0.01099 -1.78% 4.98M (USDT) Negociar