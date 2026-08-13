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Análise técnica de Nomina (NOM) hoje

Análise técnica de Nomina (NOM) hoje

A página de Análise de Nomina fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NOM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Nomina abaixo.

Variação de preço de Nomina (NOM)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.00158---4.71%+4.29%-35.04%
Saiba mais sobre o preço de Nomina

Indicadores técnicos de Nomina

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Nomina em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 3
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 3Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00158
0.00158
R2
0.00158
0.001579
R1
0.001579
0.001579
PP
0.001579
0.001579
S1
0.001578
0.001578
S2
0.001578
0.001578
S3
0.001577
0.001578

Sinais de mercado Nomina

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.29M
$3.42 M
$3.71 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.06M
Compras ativas de 7 dias
$0.23 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.28 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Nomina

Entrada líquidaPreço de NOMUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.03 M0.00
2026-08-11-$0.03 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09$0.04 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NOM/USDT
$0.00158
$0.00158$0.00158
-0.55%
36.88M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

NOM
NOM
USD
USD

1 NOM = 0.00158 USD