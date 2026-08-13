Análise técnica de NODE (NODE) hoje A página de Análise de NODE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NODE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de NODE abaixo. Cadastrar

Variação de preço de NODE (NODE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00585 -- -2.44% -7.37% -47.77%

Fluxo de capital de NODE Entrada líquida Preço de NODEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie NODE (NODE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o NODE. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NODE / USDT $0.005858 $0.005858 $0.005858 +0.32% 10.47M (USDT) Negociar