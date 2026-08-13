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|Preço atual
|24 horas
|7 dias
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|$0.00585
|--
|-2.44%
|-7.37%
|-47.77%
Fluxo de capital de NODE
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.01
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.01
|2026-08-11
|$0.00 M
|0.01
|2026-08-10
|$0.00 M
|0.01
|2026-08-09
|$0.00 M
|0.01
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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