Análise técnica de Nock (NOCK) hoje A página de Análise de Nock fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NOCK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Nock abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Nock (NOCK) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.012179 -- +3.29% -32.49% -38.99%

Fluxo de capital de Nock Entrada líquida Preço de NOCKUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.01 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Nock (NOCK) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Nock. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NOCK / USDT $0.012292 $0.012292 $0.012292 -2.39% 6.67M (USDT) Negociar