Preço de Nobody Sausage hoje

O preço ao vivo de Nobody Sausage (NOBODYETH) hoje é $ 0.0000000000000291, com uma variação de 1.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NOBODYETH para USD é de $ 0.0000000000000291 por NOBODYETH.

Nobody Sausage ocupa atualmente a posição #4366 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 NOBODYETH. Nas últimas 24 horas, NOBODYETH foi negociado entre $ 0.0000000000000281 (mínimo) e $ 0.0000000000000291 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.000000000001263041, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000000000000077209.

No desempenho de curto prazo, NOBODYETH movimentou-se +1.04% na última hora e +1.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.19.

Informações de mercado de Nobody Sausage (NOBODYETH)

Classificação No.4366 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.22K$ 12.22K $ 12.22K Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 Fornecimento total 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Nobody Sausage é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.19. A oferta em circulação de NOBODYETH é 0.00, com um fornecimento total de 420000000000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.22K.