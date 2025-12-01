Preço de niggaliquid hoje

O preço ao vivo de niggaliquid (NL) hoje é $ 0.0001818, com uma variação de 38.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NL para USD é de $ 0.0001818 por NL.

niggaliquid ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- NL. Nas últimas 24 horas, NL foi negociado entre $ 0.0001214 (mínimo) e $ 0.000187 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, NL movimentou-se +49.38% na última hora e +25.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.07K.

Informações de mercado de niggaliquid (NL)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 55.07K$ 55.07K $ 55.07K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

