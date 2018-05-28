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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre New Kind of Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre New Kind of Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de New Kind of Network (NKN) hoje

Análise técnica de New Kind of Network (NKN) hoje

A página de Análise de New Kind of Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NKN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de New Kind of Network abaixo.

Variação de preço de New Kind of Network (NKN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.005483--+3.31%+7.32%-28.75%
Saiba mais sobre o preço de New Kind of Network

Fluxo de capital de New Kind of Network

Entrada líquidaPreço de NKNUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.01
2026-08-12$0.05 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10-$0.01 M0.01
2026-08-09-$0.01 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o New Kind of Network.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NKN/USDT
$0.005486
$0.005486$0.005486
-1.83%
11.95M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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