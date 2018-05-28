Análise técnica de New Kind of Network (NKN) hoje A página de Análise de New Kind of Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NKN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de New Kind of Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de New Kind of Network (NKN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.005483 -- +3.31% +7.32% -28.75%

Fluxo de capital de New Kind of Network Entrada líquida Preço de NKNUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 2026-08-12 $0.05 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 -$0.01 M 0.01 2026-08-09 -$0.01 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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