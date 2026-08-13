Análise técnica de Nil Token (NIL) hoje A página de Análise de Nil Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NIL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Nil Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Nil Token (NIL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04269 -- +27.73% +30.75% -20.66%

Indicadores técnicos de Nil Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Nil Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 2 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.04266 0.04266 R2 0.04266 0.04265 R1 0.04265 0.04265 PP 0.04265 0.04265 S1 0.04264 0.04264 S2 0.04264 0.04264 S3 0.04263 0.04264

Sinais de mercado Nil Token Volume líquido atual de ordens em aberto -0.20M $7.49 M $7.68 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.10M Compras ativas de 3 dias $2.50 M Vendas ativas de 3 dias $2.60 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.11M Compras ativas de 7 dias $8.84 M Vendas ativas de 7 dias $8.95 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Nil Token Entrada líquida Preço de NILUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.04 2026-08-12 $0.35 M 0.04 2026-08-11 -$0.33 M 0.04 2026-08-10 -$0.29 M 0.04 2026-08-09 -$0.27 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Nil Token (NIL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Nil Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NIL / USDT $0.04269 $0.04269 $0.04269 -1.70% 42.34M (USDT) Negociar NIL / USDC $0.04272 $0.04272 $0.04272 -2.71% 33.92M (USDT) Negociar