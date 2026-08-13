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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Nil Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Nil Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Nil Token (NIL) hoje

Análise técnica de Nil Token (NIL) hoje

A página de Análise de Nil Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NIL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Nil Token abaixo.

Variação de preço de Nil Token (NIL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.04269--+27.73%+30.75%-20.66%
Saiba mais sobre o preço de Nil Token

Indicadores técnicos de Nil Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Nil Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 2
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.04266
0.04266
R2
0.04266
0.04265
R1
0.04265
0.04265
PP
0.04265
0.04265
S1
0.04264
0.04264
S2
0.04264
0.04264
S3
0.04263
0.04264

Sinais de mercado Nil Token

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.20M
$7.49 M
$7.68 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.10M
Compras ativas de 3 dias
$2.50 M
Vendas ativas de 3 dias
$2.60 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.11M
Compras ativas de 7 dias
$8.84 M
Vendas ativas de 7 dias
$8.95 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Nil Token

Entrada líquidaPreço de NILUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.04
2026-08-12$0.35 M0.04
2026-08-11-$0.33 M0.04
2026-08-10-$0.29 M0.04
2026-08-09-$0.27 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NIL/USDT
$0.04269
$0.04269$0.04269
-1.70%
42.34M (USDT)
NIL/USDC
$0.04272
$0.04272$0.04272
-2.71%
33.92M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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NIL
NIL
USD
USD

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