Análise técnica de Midnight (NIGHT) hoje A página de Análise de Midnight fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NIGHT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Midnight abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Midnight (NIGHT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01737 -- -5.55% -40.82% -47.59%

Indicadores técnicos de Midnight

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Midnight em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 6 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Neutro Venda 3 Neutro 6 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01734 0.01734 R2 0.01734 0.01733 R1 0.01733 0.01733 PP 0.01733 0.01733 S1 0.01732 0.01732 S2 0.01732 0.01732 S3 0.01731 0.01732

Sinais de mercado Midnight Volume líquido atual de ordens em aberto -0.46M $2.56 M $3.01 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $0.48 M Vendas ativas de 3 dias $0.46 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $1.00 M Vendas ativas de 7 dias $0.98 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Midnight Entrada líquida Preço de NIGHTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.02 2026-08-12 -$0.13 M 0.02 2026-08-11 $0.12 M 0.02 2026-08-10 -$0.03 M 0.02 2026-08-09 -$0.03 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Midnight (NIGHT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Midnight. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NIGHT / USDT $0.01736 $0.01736 $0.01736 +0.23% 3.77M (USDT) Negociar NIGHT / USDC $0.01735 $0.01735 $0.01735 +0.40% 3.15M (USDT) Negociar