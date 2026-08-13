Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Midnight, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Midnight, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre NIGHT

Informações sobre preços de NIGHT

O que é NIGHT

Site oficial do NIGHT

Tokenomics de NIGHT

Previsão de preço de NIGHT

Histórico de preço de NIGHT

Guia de compra de NIGHT

Conversor de NIGHT para moeda Fiat

Spot NIGHT

Futuros USDT-M de NIGHT

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Midnight (NIGHT) hoje

Análise técnica de Midnight (NIGHT) hoje

A página de Análise de Midnight fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NIGHT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Midnight abaixo.

Variação de preço de Midnight (NIGHT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01737---5.55%-40.82%-47.59%
Saiba mais sobre o preço de Midnight

Indicadores técnicos de Midnight

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Midnight em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 6
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 6Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01734
0.01734
R2
0.01734
0.01733
R1
0.01733
0.01733
PP
0.01733
0.01733
S1
0.01732
0.01732
S2
0.01732
0.01732
S3
0.01731
0.01732

Sinais de mercado Midnight

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.46M
$2.56 M
$3.01 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.48 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.46 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$1.00 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.98 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Midnight

Entrada líquidaPreço de NIGHTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.02
2026-08-12-$0.13 M0.02
2026-08-11$0.12 M0.02
2026-08-10-$0.03 M0.02
2026-08-09-$0.03 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Midnight

Negocie Midnight (NIGHT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Midnight.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NIGHT/USDT
$0.01736
$0.01736$0.01736
+0.23%
3.77M (USDT)
NIGHT/USDC
$0.01735
$0.01735$0.01735
+0.40%
3.15M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de NIGHT para USD

Montante

NIGHT
NIGHT
USD
USD

1 NIGHT = 0.01737 USD