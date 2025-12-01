Preço de Netflix hoje

O preço ao vivo de Netflix (NFLXON) hoje é $ 1,063.75, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NFLXON para USD é de $ 1,063.75 por NFLXON.

Netflix ocupa atualmente a posição #2076 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.00M, com um fornecimento em circulação de 943.67 NFLXON. Nas últimas 24 horas, NFLXON foi negociado entre $ 1,063.13 (mínimo) e $ 1,067.84 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,265.3897261967002, enquanto a mínima histórica foi de $ 1,031.796687129903.

No desempenho de curto prazo, NFLXON movimentou-se -0.38% na última hora e +2.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.27K.

Informações de mercado de Netflix (NFLXON)

Classificação No.2076 Capitalização de mercado $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volume (24h) $ 54.27K$ 54.27K $ 54.27K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Fornecimento Circulante 943.67 943.67 943.67 Fornecimento total 943.66759682 943.66759682 943.66759682 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Netflix é $ 1.00M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.27K. A oferta em circulação de NFLXON é 943.67, com um fornecimento total de 943.66759682. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.00M.