Preço de Nexsay hoje

O preço ao vivo de Nexsay (NEXSAY) hoje é $ 0.0000000899, com uma variação de 1.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NEXSAY para USD é de $ 0.0000000899 por NEXSAY.

Nexsay ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- NEXSAY. Nas últimas 24 horas, NEXSAY foi negociado entre $ 0.000000085 (mínimo) e $ 0.0000001008 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, NEXSAY movimentou-se +0.89% na última hora e -63.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 173.96K.

Informações de mercado de Nexsay (NEXSAY)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 173.96K$ 173.96K $ 173.96K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Nexsay é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 173.96K. A oferta em circulação de NEXSAY é --, com um fornecimento total de 100000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.99K.