Preço de NexAIPhone hoje

O preço ao vivo de NexAIPhone (NEXAIPHONE) hoje é $ 0.0000005949, com uma variação de 1.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NEXAIPHONE para USD é de $ 0.0000005949 por NEXAIPHONE.

NexAIPhone ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- NEXAIPHONE. Nas últimas 24 horas, NEXAIPHONE foi negociado entre $ 0.0000004999 (mínimo) e $ 0.0000005949 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, NEXAIPHONE movimentou-se +2.83% na última hora e -50.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 92.54K.

Informações de mercado de NexAIPhone (NEXAIPHONE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 92.54K$ 92.54K $ 92.54K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 594.90$ 594.90 $ 594.90 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de NexAIPhone é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 92.54K. A oferta em circulação de NEXAIPHONE é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 594.90.