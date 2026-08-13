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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Nexus, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Nexus, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Nexus (NEX) hoje

Análise técnica de Nexus (NEX) hoje

A página de Análise de Nexus fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NEX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Nexus abaixo.

Variação de preço de Nexus (NEX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.000001559--+7.00%-11.02%+3.93%
Saiba mais sobre o preço de Nexus

Indicadores técnicos de Nexus

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Nexus em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 4
Neutro 4
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 4Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.000001565
0.000001564
R2
0.000001564
0.000001563
R1
0.000001562
0.000001563
PP
0.000001561
0.000001561
S1
0.000001559
0.00000156
S2
0.000001558
0.00000156
S3
0.000001556
0.000001558

Sinais de mercado Nexus

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.19M
$1.01 M
$1.20 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.08 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Nexus

Entrada líquidaPreço de NEXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.04 M0.00
2026-08-11-$0.03 M0.00
2026-08-10$0.16 M0.00
2026-08-09-$0.01 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Nexus (NEX) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NEX/USDC
$0.000001557
$0.000001557$0.000001557
-0.82%
34.66B (USDT)
NEX/USDT
$0.000001558
$0.000001558$0.000001558
-0.82%
45.42B (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

NEX
NEX
USD
USD

1 NEX = 0.000001559 USD