Análise técnica de Nexus (NEX) hoje A página de Análise de Nexus fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NEX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Nexus abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Nexus (NEX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.000001559 -- +7.00% -11.02% +3.93%

Indicadores técnicos de Nexus

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Nexus em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 4 Neutro 4 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 4 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.000001565 0.000001564 R2 0.000001564 0.000001563 R1 0.000001562 0.000001563 PP 0.000001561 0.000001561 S1 0.000001559 0.00000156 S2 0.000001558 0.00000156 S3 0.000001556 0.000001558

Sinais de mercado Nexus Volume líquido atual de ordens em aberto -0.19M $1.01 M $1.20 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.08 M Vendas ativas de 7 dias $0.08 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Nexus Entrada líquida Preço de NEXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 -$0.04 M 0.00 2026-08-11 -$0.03 M 0.00 2026-08-10 $0.16 M 0.00 2026-08-09 -$0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Nexus (NEX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Nexus. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NEX / USDC $0.000001557 $0.000001557 $0.000001557 -0.82% 34.66B (USDT) Negociar NEX / USDT $0.000001558 $0.000001558 $0.000001558 -0.82% 45.42B (USDT) Negociar