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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Newton Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Newton Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Newton Protocol (NEWT) hoje

Análise técnica de Newton Protocol (NEWT) hoje

A página de Análise de Newton Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NEWT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Newton Protocol abaixo.

Variação de preço de Newton Protocol (NEWT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0372---4.94%-18.19%-54.02%
Saiba mais sobre o preço de Newton Protocol

Indicadores técnicos de Newton Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Newton Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 2
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03726
0.03725
R2
0.03725
0.03724
R1
0.03724
0.03724
PP
0.03723
0.03723
S1
0.03722
0.03722
S2
0.03721
0.03722
S3
0.0372
0.03721

Sinais de mercado Newton Protocol

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.22M
$1.53 M
$1.76 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.21 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.21 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Newton Protocol

Entrada líquidaPreço de NEWTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.04
2026-08-12$0.01 M0.04
2026-08-11$0.00 M0.04
2026-08-10-$0.02 M0.04
2026-08-09$0.03 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NEWT/USDT
$0.0372
$0.0372$0.0372
-1.87%
1.48M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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