Análise técnica de Newton Protocol (NEWT) hoje A página de Análise de Newton Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NEWT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Newton Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Newton Protocol (NEWT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0372 -- -4.94% -18.19% -54.02%

Indicadores técnicos de Newton Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Newton Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 2 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03726 0.03725 R2 0.03725 0.03724 R1 0.03724 0.03724 PP 0.03723 0.03723 S1 0.03722 0.03722 S2 0.03721 0.03722 S3 0.0372 0.03721

Sinais de mercado Newton Protocol Volume líquido atual de ordens em aberto -0.22M $1.53 M $1.76 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.05 M Vendas ativas de 3 dias $0.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.21 M Vendas ativas de 7 dias $0.21 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Newton Protocol Entrada líquida Preço de NEWTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.04 2026-08-12 $0.01 M 0.04 2026-08-11 $0.00 M 0.04 2026-08-10 -$0.02 M 0.04 2026-08-09 $0.03 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Newton Protocol (NEWT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Newton Protocol. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NEWT / USDT $0.0372 $0.0372 $0.0372 -1.87% 1.48M (USDT) Negociar