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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Nesa, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Nesa, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Nesa (NES) hoje

Análise técnica de Nesa (NES) hoje

A página de Análise de Nesa fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NES, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Nesa abaixo.

Variação de preço de Nesa (NES)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.20102--+0.66%-19.89%+168.02%
Saiba mais sobre o preço de Nesa

Indicadores técnicos de Nesa

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Nesa em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 3
Neutro 6
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 1Compra 13
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 5Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.2014
0.2013
R2
0.2013
0.2012
R1
0.2012
0.2012
PP
0.2011
0.2011
S1
0.201
0.201
S2
0.2009
0.201
S3
0.2008
0.2009

Sinais de mercado Nesa

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.15M
$7.38 M
$8.53 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.05 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Nesa

Entrada líquidaPreço de NESUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.20
2026-08-12$0.01 M0.20
2026-08-11-$0.04 M0.20
2026-08-10-$0.02 M0.21
2026-08-09$0.00 M0.21

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NES/USDT
$0.20104
$0.20104$0.20104
+0.08%
343.47K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de NES para USD

Montante

NES
NES
USD
USD

1 NES = 0.20102 USD