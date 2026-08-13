Análise técnica de Nesa (NES) hoje A página de Análise de Nesa fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NES, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Nesa abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Nesa (NES) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.20102 -- +0.66% -19.89% +168.02%

Indicadores técnicos de Nesa

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Nesa em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 3 Neutro 6 Compra 17 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 1 Compra 13 Indicadores técnicos : Neutro Venda 3 Neutro 5 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.2014 0.2013 R2 0.2013 0.2012 R1 0.2012 0.2012 PP 0.2011 0.2011 S1 0.201 0.201 S2 0.2009 0.201 S3 0.2008 0.2009

Sinais de mercado Nesa Volume líquido atual de ordens em aberto -1.15M $7.38 M $8.53 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.05 M Vendas ativas de 7 dias $0.05 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Nesa Entrada líquida Preço de NESUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.20 2026-08-12 $0.01 M 0.20 2026-08-11 -$0.04 M 0.20 2026-08-10 -$0.02 M 0.21 2026-08-09 $0.00 M 0.21 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Nesa (NES) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Nesa. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NES / USDT $0.20104 $0.20104 $0.20104 +0.08% 343.47K (USDT) Negociar