Análise técnica de Neon EVM (NEON) hoje A página de Análise de Neon EVM fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NEON, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Neon EVM abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Neon EVM (NEON) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01391 -- -10.15% -22.98% -57.01%

Fluxo de capital de Neon EVM Entrada líquida Preço de NEONUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 -$0.01 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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