Análise técnica de First Neiro on ETH (NEIROCTO) hoje A página de Análise de First Neiro on ETH fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NEIROCTO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de First Neiro on ETH abaixo. Cadastrar

Variação de preço de First Neiro on ETH (NEIROCTO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00006526 -- +2.08% +8.45% -33.89%

Indicadores técnicos de First Neiro on ETH

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do First Neiro on ETH em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 3 Compra 10 Médias móveis : Compra Venda 5 Neutro 1 Compra 8 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 2 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00006519 0.00006518 R2 0.00006518 0.00006517 R1 0.00006517 0.00006517 PP 0.00006516 0.00006516 S1 0.00006515 0.00006515 S2 0.00006514 0.00006515 S3 0.00006513 0.00006514

Sinais de mercado First Neiro on ETH Volume líquido atual de ordens em aberto -0.83M $14.97 M $15.80 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.31 M Vendas ativas de 3 dias $0.32 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.88 M Vendas ativas de 7 dias $0.86 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de First Neiro on ETH Entrada líquida Preço de NEIROCTOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 $0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie First Neiro on ETH (NEIROCTO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o First Neiro on ETH. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NEIROCTO / USDT $0.00006526 $0.00006526 $0.00006526 -1.11% 872.09M (USDT) Negociar