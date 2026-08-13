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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre First Neiro on ETH, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre First Neiro on ETH, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de First Neiro on ETH (NEIROCTO) hoje

Análise técnica de First Neiro on ETH (NEIROCTO) hoje

A página de Análise de First Neiro on ETH fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NEIROCTO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de First Neiro on ETH abaixo.

Variação de preço de First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.00006526--+2.08%+8.45%-33.89%
Saiba mais sobre o preço de First Neiro on ETH

Indicadores técnicos de First Neiro on ETH

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do First Neiro on ETH em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 3
Compra 10
Médias móveis:CompraVenda 5Neutro 1Compra 8
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 2Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00006519
0.00006518
R2
0.00006518
0.00006517
R1
0.00006517
0.00006517
PP
0.00006516
0.00006516
S1
0.00006515
0.00006515
S2
0.00006514
0.00006515
S3
0.00006513
0.00006514

Sinais de mercado First Neiro on ETH

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.83M
$14.97 M
$15.80 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.31 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.32 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.88 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.86 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de First Neiro on ETH

Entrada líquidaPreço de NEIROCTOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.01 M0.00
2026-08-11-$0.01 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09$0.01 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie First Neiro on ETH (NEIROCTO) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o First Neiro on ETH.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NEIROCTO/USDT
$0.00006526
$0.00006526$0.00006526
-1.11%
872.09M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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NEIROCTO
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