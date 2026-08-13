Mais sobre NEIROCTO
Informações sobre preços de NEIROCTO
O que é NEIROCTO
Site oficial do NEIROCTO
Tokenomics de NEIROCTO
Previsão de preço de NEIROCTO
Histórico de preço de NEIROCTO
Guia de compra de NEIROCTO
Conversor de NEIROCTO para moeda Fiat
Spot NEIROCTO
Futuros USDT-M de NEIROCTO
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de First Neiro on ETH (NEIROCTO) hoje
Variação de preço de First Neiro on ETH (NEIROCTO)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.00006526
|--
|+2.08%
|+8.45%
|-33.89%
Indicadores técnicos de First Neiro on ETH
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do First Neiro on ETH em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Compra
|Venda 5
|Neutro 1
|Compra 8
|Indicadores técnicos:
|Venda
|Venda 8
|Neutro 2
|Compra 2
Sinais de mercado First Neiro on ETH
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de First Neiro on ETH
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-12
|$0.01 M
|0.00
|2026-08-11
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-10
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-09
|$0.01 M
|0.00
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre First Neiro on ETH
Negocie First Neiro on ETH (NEIROCTO) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o First Neiro on ETH.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.