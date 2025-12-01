Preço de Nasdaq666 hoje

O preço ao vivo de Nasdaq666 (NDQ) hoje é $ 0.00002524, com uma variação de 0.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NDQ para USD é de $ 0.00002524 por NDQ.

Nasdaq666 ocupa atualmente a posição #3389 em capitalização de mercado, totalizando $ 25.24K, com um fornecimento em circulação de 1.00B NDQ. Nas últimas 24 horas, NDQ foi negociado entre $ 0.00002495 (mínimo) e $ 0.00002577 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.047681533505841554, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000021813053080646.

No desempenho de curto prazo, NDQ movimentou-se -1.41% na última hora e +5.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.02K.

Informações de mercado de Nasdaq666 (NDQ)

Classificação No.3389 Capitalização de mercado $ 25.24K$ 25.24K $ 25.24K Volume (24h) $ 57.02K$ 57.02K $ 57.02K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.24K$ 25.24K $ 25.24K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 100.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Nasdaq666 é $ 25.24K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.02K. A oferta em circulação de NDQ é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.24K.