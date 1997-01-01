Mais sobre NAORIS
Informações sobre preços de NAORIS
O que é NAORIS
Whitepaper de NAORIS
Site oficial do NAORIS
Tokenomics de NAORIS
Previsão de preço de NAORIS
Histórico de preço de NAORIS
Guia de compra de NAORIS
Conversor de NAORIS para moeda Fiat
Spot NAORIS
Futuros USDT-M de NAORIS
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de Naoris Protocol (NAORIS) hoje
Variação de preço de Naoris Protocol (NAORIS)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.03254
|--
|+2.00%
|-2.70%
|-59.22%
Indicadores técnicos de Naoris Protocol
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Naoris Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Neutro
|Venda 6
|Neutro 0
|Compra 8
|Indicadores técnicos:
|Neutro
|Venda 1
|Neutro 6
|Compra 5
Sinais de mercado Naoris Protocol
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Naoris Protocol
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre Naoris Protocol
Negocie Naoris Protocol (NAORIS) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Naoris Protocol.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.