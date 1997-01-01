Análise técnica de Naoris Protocol (NAORIS) hoje A página de Análise de Naoris Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NAORIS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Naoris Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Naoris Protocol (NAORIS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03254 -- +2.00% -2.70% -59.22%

Indicadores técnicos de Naoris Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Naoris Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 6 Compra 13 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 0 Compra 8 Indicadores técnicos : Neutro Venda 1 Neutro 6 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0327 0.03269 R2 0.03269 0.03268 R1 0.03267 0.03268 PP 0.03267 0.03267 S1 0.03265 0.03265 S2 0.03264 0.03265 S3 0.03262 0.03264

Sinais de mercado Naoris Protocol Volume líquido atual de ordens em aberto -0.20M $4.81 M $5.01 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.14 M Vendas ativas de 3 dias $0.14 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.61 M Vendas ativas de 7 dias $0.60 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Naoris Protocol Entrada líquida Preço de NAORISUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Naoris Protocol (NAORIS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Naoris Protocol. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NAORIS / USDT $0.03255 $0.03255 $0.03255 -0.94% 3.32M (USDT) Negociar