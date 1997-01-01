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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Naoris Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Naoris Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Naoris Protocol (NAORIS) hoje

Análise técnica de Naoris Protocol (NAORIS) hoje

A página de Análise de Naoris Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NAORIS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Naoris Protocol abaixo.

Variação de preço de Naoris Protocol (NAORIS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03254--+2.00%-2.70%-59.22%
Saiba mais sobre o preço de Naoris Protocol

Indicadores técnicos de Naoris Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Naoris Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 6
Compra 13
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 0Compra 8
Indicadores técnicos:NeutroVenda 1Neutro 6Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0327
0.03269
R2
0.03269
0.03268
R1
0.03267
0.03268
PP
0.03267
0.03267
S1
0.03265
0.03265
S2
0.03264
0.03265
S3
0.03262
0.03264

Sinais de mercado Naoris Protocol

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.20M
$4.81 M
$5.01 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.14 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.14 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.61 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.60 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Naoris Protocol

Entrada líquidaPreço de NAORISUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NAORIS/USDT
$0.03255
$0.03255$0.03255
-0.94%
3.32M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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NAORIS
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