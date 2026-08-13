Análise técnica de MYX Finance (MYX) hoje A página de Análise de MYX Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MYX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MYX Finance abaixo. Cadastrar

Variação de preço de MYX Finance (MYX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.07336 -- -17.22% +7.91% -66.45%

Indicadores técnicos de MYX Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MYX Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 1 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.07356 0.07355 R2 0.07355 0.07355 R1 0.07355 0.07355 PP 0.07354 0.07354 S1 0.07354 0.07354 S2 0.07353 0.07354 S3 0.07353 0.07353

Sinais de mercado MYX Finance Volume líquido atual de ordens em aberto -2.36M $5.21 M $7.58 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.59 M Vendas ativas de 3 dias $0.58 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $1.98 M Vendas ativas de 7 dias $1.99 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de MYX Finance Entrada líquida Preço de MYXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.07 2026-08-12 $0.00 M 0.07 2026-08-11 -$0.01 M 0.07 2026-08-10 $0.00 M 0.08 2026-08-09 $0.00 M 0.07 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie MYX Finance (MYX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MYX Finance. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MYX / USDT $0.07334 $0.07334 $0.07334 -0.97% 1.19M (USDT) Negociar MYX / USDC $0.07325 $0.07325 $0.07325 -0.97% 755.69K (USDT) Negociar