Tokenomics de CrypstocksAI (MVP)
Tokenomics e análise de preços de CrypstocksAI (MVP)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de CrypstocksAI (MVP), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre CrypstocksAI (MVP)
Crypstocks AI Terminal is a platform created to give crypto holders clear, verifiable insight into the digital-asset landscape. The terminal streams real-time on-chain activity alongside market data that users can independently audit, helping them build an informed perspective before taking action. All investment decisions made with information from the terminal remain the user’s sole responsibility; Crypstocks accepts no liability for any resulting gains or losses. Use the data, verify it for yourself, and trade at your own risk.
Tokenomics de CrypstocksAI (MVP): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de CrypstocksAI (MVP) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens MVP que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens MVP podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do MVP, explore o preço em tempo real do token MVP!
Como comprar MVP
Interessado em adicionar CrypstocksAI (MVP) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar MVP, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de CrypstocksAI (MVP)
Analisar o histórico de preços de MVP ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de MVP
Quer saber para onde o MVP pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do MVP combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"
Compre CrypstocksAI (MVP)
Montante
1 MVP = 0.0005429 USD
Negocie CrypstocksAI (MVP)
HOT
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
TOP volume
As criptomoedas com o maior volume de negociação
Recém-adicionados
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas
Os maiores ganhadores de criptomoedas em 24 horas que todo trader deve ficar de olho