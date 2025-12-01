Preço de Micron Technology hoje

O preço ao vivo de Micron Technology (MUON) hoje é $ 233.08, com uma variação de 0.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MUON para USD é de $ 233.08 por MUON.

Micron Technology ocupa atualmente a posição #1832 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.67M, com um fornecimento em circulação de 7.16K MUON. Nas últimas 24 horas, MUON foi negociado entre $ 231.94 (mínimo) e $ 233.13 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 426.5280798315238, enquanto a mínima histórica foi de $ 117.45321659889592.

No desempenho de curto prazo, MUON movimentou-se +0.24% na última hora e +12.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 56.31K.

Informações de mercado de Micron Technology (MUON)

Classificação No.1832 Capitalização de mercado $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Volume (24h) $ 56.31K$ 56.31K $ 56.31K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Fornecimento Circulante 7.16K 7.16K 7.16K Fornecimento total 7,159.02341422 7,159.02341422 7,159.02341422 Blockchain pública ETH

