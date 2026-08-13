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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre MUBARAK, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre MUBARAK, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de MUBARAK (MUBARAK) hoje

Análise técnica de MUBARAK (MUBARAK) hoje

A página de Análise de MUBARAK fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MUBARAK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MUBARAK abaixo.

Variação de preço de MUBARAK (MUBARAK)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.018675--+35.80%+40.54%+19.77%
Saiba mais sobre o preço de MUBARAK

Indicadores técnicos de MUBARAK

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MUBARAK em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 4
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:Venda forteVenda 7Neutro 4Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01868
0.01867
R2
0.01867
0.01866
R1
0.01866
0.01866
PP
0.01865
0.01865
S1
0.01864
0.01864
S2
0.01863
0.01864
S3
0.01862
0.01863

Sinais de mercado MUBARAK

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.07M
$7.25 M
$8.33 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.08M
Compras ativas de 3 dias
$1.69 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.77 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.05M
Compras ativas de 7 dias
$8.26 M
Vendas ativas de 7 dias
$8.21 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de MUBARAK

Entrada líquidaPreço de MUBARAKUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.02
2026-08-12-$0.01 M0.02
2026-08-11-$0.14 M0.02
2026-08-10-$0.49 M0.02
2026-08-09-$0.27 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie MUBARAK (MUBARAK) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MUBARAK.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MUBARAK/USDT
$0.018674
$0.018674$0.018674
+0.45%
11.52M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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MUBARAK
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