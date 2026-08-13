Análise técnica de MUBARAK (MUBARAK) hoje A página de Análise de MUBARAK fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MUBARAK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MUBARAK abaixo. Cadastrar

Variação de preço de MUBARAK (MUBARAK) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.018675 -- +35.80% +40.54% +19.77%

Indicadores técnicos de MUBARAK

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MUBARAK em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 4 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda forte Venda 7 Neutro 4 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01868 0.01867 R2 0.01867 0.01866 R1 0.01866 0.01866 PP 0.01865 0.01865 S1 0.01864 0.01864 S2 0.01863 0.01864 S3 0.01862 0.01863

Sinais de mercado MUBARAK Volume líquido atual de ordens em aberto -1.07M $7.25 M $8.33 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.08M Compras ativas de 3 dias $1.69 M Vendas ativas de 3 dias $1.77 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.05M Compras ativas de 7 dias $8.26 M Vendas ativas de 7 dias $8.21 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de MUBARAK Entrada líquida Preço de MUBARAKUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.02 2026-08-12 -$0.01 M 0.02 2026-08-11 -$0.14 M 0.02 2026-08-10 -$0.49 M 0.02 2026-08-09 -$0.27 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie MUBARAK (MUBARAK) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MUBARAK. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MUBARAK / USDT $0.018674 $0.018674 $0.018674 +0.45% 11.52M (USDT) Negociar