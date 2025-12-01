Preço de Project Merlin hoje

O preço ao vivo de Project Merlin (MRLN) hoje é $ 0.00025, com uma variação de 0.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MRLN para USD é de $ 0.00025 por MRLN.

Project Merlin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MRLN. Nas últimas 24 horas, MRLN foi negociado entre $ 0.0002425 (mínimo) e $ 0.0002766 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MRLN movimentou-se +0.68% na última hora e -41.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 52.73K.

Informações de mercado de Project Merlin (MRLN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 52.73K$ 52.73K $ 52.73K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 200.00K$ 200.00K $ 200.00K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Blockchain pública ARB

A capitalização de mercado atual de Project Merlin é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 52.73K. A oferta em circulação de MRLN é --, com um fornecimento total de 800000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 200.00K.