Análise técnica de Movement (MOVE) hoje A página de Análise de Movement fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MOVE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Movement abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Movement (MOVE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.006197 -- -17.26% -41.60% -66.71%

Indicadores técnicos de Movement

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Movement em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 5 Compra 5 Médias móveis : Venda forte Venda 9 Neutro 3 Compra 2 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.006137 0.006136 R2 0.006136 0.006135 R1 0.006135 0.006135 PP 0.006134 0.006134 S1 0.006133 0.006133 S2 0.006132 0.006133 S3 0.006131 0.006132

Sinais de mercado Movement Volume líquido atual de ordens em aberto -0.28M $2.58 M $2.86 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.45 M Vendas ativas de 3 dias $0.47 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.04M Compras ativas de 7 dias $0.77 M Vendas ativas de 7 dias $0.73 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Movement Entrada líquida Preço de MOVEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.01 2026-08-12 -$0.11 M 0.01 2026-08-11 $0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.04 M 0.01 2026-08-09 -$0.09 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Movement (MOVE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Movement. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MOVE / USDT $0.006197 $0.006197 $0.006197 -1.08% 8.87M (USDT) Negociar MOVE / USDC $0.006179 $0.006179 $0.006179 -0.16% 8.87M (USDT) Negociar