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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Movement, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Movement, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Movement (MOVE) hoje

Análise técnica de Movement (MOVE) hoje

A página de Análise de Movement fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MOVE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Movement abaixo.

Variação de preço de Movement (MOVE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.006197---17.26%-41.60%-66.71%
Saiba mais sobre o preço de Movement

Indicadores técnicos de Movement

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Movement em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 5
Compra 5
Médias móveis:Venda forteVenda 9Neutro 3Compra 2
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.006137
0.006136
R2
0.006136
0.006135
R1
0.006135
0.006135
PP
0.006134
0.006134
S1
0.006133
0.006133
S2
0.006132
0.006133
S3
0.006131
0.006132

Sinais de mercado Movement

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.28M
$2.58 M
$2.86 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.45 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.47 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.04M
Compras ativas de 7 dias
$0.77 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.73 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Movement

Entrada líquidaPreço de MOVEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.01
2026-08-12-$0.11 M0.01
2026-08-11$0.01 M0.01
2026-08-10-$0.04 M0.01
2026-08-09-$0.09 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Movement (MOVE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Movement.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MOVE/USDT
$0.006197
$0.006197$0.006197
-1.08%
8.87M (USDT)
MOVE/USDC
$0.006179
$0.006179$0.006179
-0.16%
8.87M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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