Análise técnica de MORPHO (MORPHO) hoje A página de Análise de MORPHO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MORPHO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MORPHO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de MORPHO (MORPHO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.9748 -- +4.00% -0.45% +1.09%

Indicadores técnicos de MORPHO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MORPHO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 13 Neutro 6 Compra 7 Médias móveis : Neutro Venda 7 Neutro 2 Compra 5 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.9719 1.9718 R2 1.9718 1.9717 R1 1.9717 1.9717 PP 1.9716 1.9716 S1 1.9715 1.9715 S2 1.9714 1.9715 S3 1.9713 1.9714

Sinais de mercado MORPHO Volume líquido atual de ordens em aberto 0.09M $1.65 M $1.56 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.19 M Vendas ativas de 3 dias $0.19 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $0.44 M Vendas ativas de 7 dias $0.42 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de MORPHO Entrada líquida Preço de MORPHOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.10 M 1.98 2026-08-12 $0.04 M 1.97 2026-08-11 $0.09 M 1.96 2026-08-10 -$0.13 M 1.94 2026-08-09 $0.02 M 1.93 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie MORPHO (MORPHO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MORPHO. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MORPHO / USDT $1.9752 $1.9752 $1.9752 +0.07% 32.88K (USDT) Negociar MORPHO / USDC $1.975 $1.975 $1.975 +0.15% 28.84K (USDT) Negociar