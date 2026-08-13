Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre MORPHO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre MORPHO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre MORPHO

Informações sobre preços de MORPHO

O que é MORPHO

Whitepaper de MORPHO

Site oficial do MORPHO

Tokenomics de MORPHO

Previsão de preço de MORPHO

Histórico de preço de MORPHO

Guia de compra de MORPHO

Conversor de MORPHO para moeda Fiat

Spot MORPHO

Futuros USDT-M de MORPHO

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de MORPHO (MORPHO) hoje

Análise técnica de MORPHO (MORPHO) hoje

A página de Análise de MORPHO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MORPHO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MORPHO abaixo.

Variação de preço de MORPHO (MORPHO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.9748--+4.00%-0.45%+1.09%
Saiba mais sobre o preço de MORPHO

Indicadores técnicos de MORPHO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MORPHO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 13
Neutro 6
Compra 7
Médias móveis:NeutroVenda 7Neutro 2Compra 5
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.9719
1.9718
R2
1.9718
1.9717
R1
1.9717
1.9717
PP
1.9716
1.9716
S1
1.9715
1.9715
S2
1.9714
1.9715
S3
1.9713
1.9714

Sinais de mercado MORPHO

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.09M
$1.65 M
$1.56 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.19 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.19 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.44 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.42 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de MORPHO

Entrada líquidaPreço de MORPHOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.10 M1.98
2026-08-12$0.04 M1.97
2026-08-11$0.09 M1.96
2026-08-10-$0.13 M1.94
2026-08-09$0.02 M1.93

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre MORPHO

Negocie MORPHO (MORPHO) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MORPHO.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MORPHO/USDT
$1.9752
$1.9752$1.9752
+0.07%
32.88K (USDT)
MORPHO/USDC
$1.975
$1.975$1.975
+0.15%
28.84K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de MORPHO para USD

Montante

MORPHO
MORPHO
USD
USD

1 MORPHO = 1.9748 USD