O que é o MoonCoin?

O Moon Coin é a memecoin pura na Eclipse Network, criada para promover a cultura dos memes dentro do ecossistema da Eclipse Network.

O que torna o MoonCoin único?

O $MOON pertence ao universo SVM, sem patrocinador, sem organização e com suas LPs queimadas para sempre.

Qual é a história do MoonCoin?

A equipe do Moon Coin está ativa desde março de 2024, época em que poucas pessoas contribuíam e participavam da Eclipse Network. Um evento trágico ocorreu na comunidade das criptomoedas quando uma famosa stablecoin chamada Moon entrou em colapso, causando um impacto significativo no mercado.

Qual é o próximo passo para o MoonCoin?

,Na galáxia SVM, o $MOON está voltando com mais força, com o superciclo To the Moon se aproximando.

Qual é o preço atual de Mooncoin?

O preço em tempo real de Mooncoin (MOONCOIN) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Mooncoin está posicionado no mercado?

Mooncoin ocupa atualmente a posição de número #8366 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$118056.98761298508000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de MOONCOIN?

A oferta circulante de MOONCOIN é de 997563402.85955 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Mooncoin?

Nas últimas 24 horas, Mooncoin teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Mooncoin está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Mooncoin atingiu um máximo histórico de R$0.0257882392603144122000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de MOONCOIN hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Mooncoin?

A movimentação atual do preço de 12.25% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Moonshot Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.